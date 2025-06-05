Щенки нашли пропавшего без вести хозяина под Новосибирском

Под снегом и дождем искали волонтеры отряда «Лиза Алерт» пропавшего жителя села Доронино. Поисковики четверо суток обследовали заброшенные дома с открытыми погребами, влажный грунт с глубоким рельефом, болотистую местность.
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