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Челябинские ученые нашли слабость «убийцы пшеницы»

Группа ученых с кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ под руководством доктора технических наук, профессора Ирины Потороко выявила слабость у афлатоксина В1 — одного из самых опасных природных ядов, который способен поражать урожай пшеницы.

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