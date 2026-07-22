Челябинские ученые нашли слабость «убийцы пшеницы»

Группа ученых с кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ под руководством доктора технических наук, профессора Ирины Потороко выявила слабость у афлатоксина В1 — одного из самых опасных природных ядов, который способен поражать урожай пшеницы.
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