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Парламентская газета

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Российские военные нашли схрон ВСУ с сильными токсикантами

Российские военные нашли схрон ВСУ с готовыми к применению веществами на основе нитрата таллия. Об этом на брифинге 27 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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