Сыновья отказались от его фамилии, а в юности он был мастером спорта по фехтованию: драма Юрия Стоянова

Для миллионов зрителей Юрий Стоянов — это прежде всего добрый юмор и душевные роли. Но за кадром его личная жизнь складывалась непросто.
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