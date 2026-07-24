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Сыновья отказались от его фамилии, а в юности он был мастером спорта по фехтованию: драма Юрия Стоянова

Сыновья отказались от его фамилии, а в юности он был мастером спорта по фехтованию: драма Юрия Стоянова

Для миллионов зрителей Юрий Стоянов — это прежде всего добрый юмор и душевные роли. Но за кадром его личная жизнь складывалась непросто.

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