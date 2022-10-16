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Информационная война. Почему у них не получается?

Что получится, если вы сумеете изолировать человека от внешнего мира? Что если у вас будет несколько часов ежедневно для того, чтобы последовательно внушать этому изолированному человеку какую-то, пусть самую безумную, идею? Что будет, если вы не будете оставлять этого человека наедине со своими мыслями? Что будет, если человек привыкнет к вам и вы сумеете стать источником его радости? Что будет, если вы оградите его от нежелательных идей и мнений? Что случится, если вы будете запугивать этого человека и постоянно внушать ему чувство вины? Что будет, если вы будете дрессировать этого человека на выполнение одних и тех же действий? Вы абсолютно правы.

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