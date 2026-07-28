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Живая Кубань

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Песков прокомментировал ситуацию с ударами по складам Wildberries. Поможет ли государство компании и её продавцам?

Песков прокомментировал ситуацию с ударами по складам Wildberries. Поможет ли государство компании и её продавцам?

Песков прокомментировал ситуацию с ударами по складам Wildberries. Поможет ли государство компании и её продавцам?В Кремле прокомментировали ситуацию с компанией Wildberries, сильно пострадавшей от атак со стороны Украины.

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