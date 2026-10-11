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Регионы России

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ЦСКА обыграл «Родину» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ЦСКА обыграл «Родину» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Московский ЦСКА одержал убедительную победу над столичным клубом «Родина» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), завершившемся 11 октября победой армейцев со счётом 3:0.

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