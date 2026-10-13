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Царьград

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В Нижегородской области потеплеет до +18°С к 16 октября

В Нижегородской области потеплеет до +18°С к 16 октября

С 11 по 20 октября в Нижегородской области температура превысит климатическую норму примерно на пять градусов и составит +9…+11°С, а первый снег синоптики ожидают 29 октября.

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