Бастрыкин потребовал доклад из-за издевательств над девочкой в Барнауле

Ребенка заставляли кусать кроссовок Глава Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по сообщению о том, что в Барнауле дети издевались над девочкой.
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