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57-летняя Светлана Бондарчук появилась на красной дорожке в смелом полупрозрачном платье

57-летняя Светлана Бондарчук появилась на красной дорожке в смелом полупрозрачном платье

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук посетила крупный международный фестиваль в смелом наряде. 57-летняя знаменитость оказалась в центре внимания благодаря необычному образу на красной дорожке.

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