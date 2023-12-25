Российские ученые нашли способ замедлить старение

Сотрудники Научного центра инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медицинского университета выяснили, как добиться контроля над токсичным действием одного из самых распространенных молекулярных факторов старения, пишет пресс-служба учреждения.
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