Внезапное возвращение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Россию и мировую новостную повестку удивило многих.
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