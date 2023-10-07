Сам написал, сам погонял: Как я написал 3D-гонки «на жигулях» за неделю, полностью с нуля?

﻿﻿Статьи о разработке инди-игр всегда интересны и занимательны. Но статьи о разработке игр с нуля, без каких-либо игровых движков, еще интереснее! У меня есть некий фетиш на разработку минимально играбельных 3D-демоверсий, которые отлично работали бы даже на оборудовании 20-летней давности.