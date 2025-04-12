Барнаульские дачники пожаловались в прокуратуру на председателя СНТ "Меланжист"

Люди обвиняют Анатолия Хоменко в непрозрачной финансовой отчетности, бездействии, манипуляциях при перевыборах и многом другом В барнаульском СНТ "Меланжист" возник конфликт между садоводами и действующим председателем Анатолием Хоменко, сообщает "Толк".