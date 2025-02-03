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Обнаженную жену Канье Уэста выгнали с премии «Грэмми»

Обнаженную жену Канье Уэста выгнали с премии «Грэмми»

Бьянку Цензори в прозрачном платье без белья выгнали с церемонии «Грэмми» Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори появилась на церемонии вручения премии «Грэмми-2025» в полностью прозрачном платье без нижнего белья, сообщает Daily Mail.

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