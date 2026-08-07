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Пышки, торт-стадион и филе миньон с лисичками: что приготовили рестораны Москвы в августе 2026-го

Пышки, торт-стадион и филе миньон с лисичками: что приготовили рестораны Москвы в августе 2026-го

Интересные гастро-предложения третьего летнего месяца фото: StockSanta/Getty Images1. Сезон лисичек в «Магаданах»: тартар с грибами, паста в сливочном соусе и ризотто с пармезаном фото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службаВ ресторанах «Магадан» стартовал сезон лисичек.

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