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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников набрал 1+2 с «Вашингтоном» и стал 2-й звездой матча. У Андрея 6 игр подряд с 2+ очками – рекорд «Каролины»

Свечников набрал 1+2 с «Вашингтоном» и стал 2-й звездой матча. У Андрея 6 игр подряд с 2+ очками – рекорд «Каролины»

Форвард «Каролины» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (6:2).  В активе россиянина стало 26 (9+17) очков в 24 играх в этом сезоне.

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