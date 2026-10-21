Лисы — одни из главных переносчиков бешенства, причем заразиться можно не только от укуса, но даже если животное просто облизнет кожу Кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил в беседе с "Абзацем", что лис ни в коем случае нельзя подкармливать и приближаться к ним.
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