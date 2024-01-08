Групповой удар по военным объектам Украины, как ракеты «Кинжал» провели безупречную работу Юлия СоколоваРанним утром в понедельник, российские военные выполнили серию ударов по украинским целям.
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