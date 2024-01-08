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Групповой удар по военным объектам Украины, как ракеты «Кинжал» провели безупречную работу

Групповой удар по военным объектам Украины, как ракеты «Кинжал» провели безупречную работу

Групповой удар по военным объектам Украины, как ракеты «Кинжал» провели безупречную работу Юлия СоколоваРанним утром в понедельник, российские военные выполнили серию ударов по украинским целям.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Мы живем в Киеве. Жена,  когда тревога,  уходит в подвал. А тревога гудит каждый день.
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