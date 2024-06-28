Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников по всей стране с окончанием школы. В своем видеообращении он отметил, что для каждого это особый и волнующий момент начала совершенно нового этапа более взрослой и самостоятельной жизни.
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