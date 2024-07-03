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Врач Лисицкая: метеозависимость может указывать на анемию и дефицит железа

Врач Лисицкая: метеозависимость может указывать на анемию и дефицит железа

Как оказалось, метеозависимость может указывать на ряд заболеваний.Острые реакции организма на изменение погодных условий могут указывать на серьезные заболевания.

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