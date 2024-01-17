В Турции банки начали массово отказываться сотрудничать с российскими

Из-за опасений перед санкциями турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.
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