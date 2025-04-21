Курьеры начинают голодные игры

Пока с высоких трибун маркетплейсы и прочие цифровые платформы приветствуют как долгожданный новый цифровой бизнес, все большему числу людей «на земле» становится очевидно, что никакой революции на самом деле эти компании не совершили.
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