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Курьеры начинают голодные игры

Курьеры начинают голодные игры

Пока с высоких трибун маркетплейсы и прочие цифровые платформы приветствуют как долгожданный новый цифровой бизнес, все большему числу людей «на земле» становится очевидно, что никакой революции на самом деле эти компании не совершили.

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