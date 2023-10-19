Гол и передача Тарасенко помогли «Оттаве» разгромить «Вашингтон»

Владимир Тарасенко и Артем Зуб забили по голу в матче регулярного чемпионата. В ночь на 19 октября в Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз».
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