В Словакии указали на отсутствие компенсации за переданные Киеву МиГ-29

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о том, что страна до сих пор не получила от Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки компенсацию на сумму 700 миллионов евро за передачу Киеву тринадцати истребителей МиГ-29 в апреле прошлого года.
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