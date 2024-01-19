В Словакии указали на отсутствие компенсации за переданные Киеву МиГ-29

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о том, что страна до сих пор не получила от Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки компенсацию на сумму 700 миллионов евро за передачу Киеву тринадцати истребителей МиГ-29 в апреле прошлого года.