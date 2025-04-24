Трамп получил отказ от ЕС. Донесли предельно ясно: Сенсация по Крыму невозможна

FT: В Европе отказались признавать Крым частью России и донесли это до ТрампаНедавно появилась информация, что США не против признать Крым частью России, но и она якобы должна пойти на какие-то территориальные уступки.
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