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Песков: Москва не видит сигнала от Киева о готовности к прямым переговорам

Песков: Москва не видит сигнала от Киева о готовности к прямым переговорам

Сигнал о готовности к прямым переговорам по урегулированию конфликта должен исходить от Киева. Однако Москва пока не видит никаких действий от украинских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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