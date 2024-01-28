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СВО на Украине четко показала, что военное сословие переживает кризис — Ходаковский

Война на Украине запустила «процесс очень специфической селекции» среди российского «военного сословия в погонах», приведший к тому, что «человеку, у которого кодекс чести висит не на стене, а выбит внутри, стало очень сложно конкурировать с теми, кто хорошо освоился в нынешних условиях».

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