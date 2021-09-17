В Кузбассе горняки разреза «Кедровский» первыми проголосовали на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Горняки разреза «Кедровский» первыми проголосовали на выборах в Госдуму восьмого созыва, избирательный участок в поселке Кедровка для удобства голосования шахтеров открылся в 6.