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В WhatsApp можно будет сохранить исчезающие сообщения

В WhatsApp можно будет сохранить исчезающие сообщения

Команда популярного мессенджера WhatsApp продолжает совершенствовать функцию исчезающих сообщений. WhatsApp предлагает функцию «Исчезающие сообщения» с 2020 года, что позволяет вести чаты, в которых сообщения автоматически исчезают через  установленный срок — 24 часа, 7 дней или 90 дней после отправки.

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