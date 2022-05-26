В WhatsApp можно будет сохранить исчезающие сообщения

Команда популярного мессенджера WhatsApp продолжает совершенствовать функцию исчезающих сообщений. WhatsApp предлагает функцию «Исчезающие сообщения» с 2020 года, что позволяет вести чаты, в которых сообщения автоматически исчезают через установленный срок — 24 часа, 7 дней или 90 дней после отправки.