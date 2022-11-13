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Айэленд о 7:4 с «Нефтехимиком»: «Американские горки». Было много и плохих моментов, и хороших»

Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (7:4). «В Северной Америке мы называем такие матчи «американскими горками».

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