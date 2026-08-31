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Нижегородская правда

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150 победителей «Большой перемены» посетили Нижний Новгород

150 победителей «Большой перемены» посетили Нижний Новгород

Нижний Новгород вновь стал одной из точек маршрута поезда «Большая перемена» — 30 августа здесь побывали 150 школьников-победителей седьмого сезона одноименного проекта.

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