Новая Зеландия оказалась вершиной огромного континента. 94% его территории скрыто под водой

Если смотреть на карту мира, Новая Зеландия кажется двумя большими островами посреди Тихого океана. Но под водой вокруг них находится огромный массив континентальной коры площадью около 4,9 млн км².
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