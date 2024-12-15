В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о БАДах

В биологически активных добавках находят стероиды, химпрепараты и даже наркотические вещества. Законопроект о БАДах, принятый Госдумой в первом чтении на пленарном заседании 9 июля, призван избавить рынок от опасных препаратов.
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