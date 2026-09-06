«Больничный» өчен максималь түләү күләме 6,8 мең сумга кадәр артачак

Россиядә вакытлыча эшкә яраксызлык буенча түләүнең максималь күләме артачак. 2026 елда ул көненә 6827,4 сум тәшкил итәчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым