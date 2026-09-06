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«Больничный» өчен максималь түләү күләме 6,8 мең сумга кадәр артачак

Россиядә вакытлыча эшкә яраксызлык буенча түләүнең максималь күләме артачак. 2026 елда ул көненә 6827,4 сум тәшкил итәчәк.

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