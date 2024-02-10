Валттери Боттас: Хэмилтону потребуется пару гонок, чтобы адаптироваться в Ferrari

Валттери Боттас: Хэмилтону потребуется пару гонок, чтобы адаптироваться в FerrariLAT Images / MercedesБывший напарник Льюиса Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас уверен, что семикратный чемпион мира Формулы 1 быстро адаптируется в Ferrari.
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