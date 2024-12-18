Теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, - спецоперация, где Киев стал лишь инструментом.
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