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Врач Распатор признался, что хирурги ВС России оказывали помощь наемникам ВСУ

Врач Распатор признался, что хирурги ВС России оказывали помощь наемникам ВСУ

Военные хирурги 1194-го полка Южной группировки войск при освобождении Артёмовска в Донецкой Народной Республике оказывали медицинскую помощь пострадавшим иностранным наемникам из ВСУ.

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