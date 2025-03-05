С погибшим бойцом СВО простились в Беломорске

На севере Карелии похоронили военнослужащего Игоря КузнецоваФото администрации Беломорского округа В Карелии во вторник, 4 марта, прошла церемония прощания с военнослужащим Игорем Кузнецовым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции.
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