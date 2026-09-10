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Царьград

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Узтемирйулконтейнер запустил первый блок-поезд из Китая в Иран

Узтемирйулконтейнер запустил первый блок-поезд из Китая в Иран

"Узтемирйулконтейнер" запустил первый блок-поезд из Китая в Иран через Узбекистан. Состав из 55 контейнеров, проходя через Казахстан и Туркменистан, достигнет пункта назначения спустя 14-16 дней.

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