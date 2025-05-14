Кровавое «перемирие» для Киева обернулось огненным разгромом: Карта специальной военной операции на Украине на 14 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваТак называемое «перемирие», длившееся трое суток в конце весны, обернулось для украинского командования настоящим провалом.