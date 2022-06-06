Политолог Форманчук назвал «брехней» планы Украины полностью отказаться от импорта газа

globallookpress.com/Christian Modla/dpa Намерение Украины отказаться от импорта газа из России, заменив его биогазом, добытым из навоза и пищевых отходов, является фантастическим планом и брехней, считает крымский политолог Александр Форманчук.
globallookpress.com/Christian Modla/dpa Намерение Украины отказаться от импорта газа из России, заменив его биогазом, добытым из навоза и пищевых отходов, является фантастическим планом и брехней, считает крымский политолог Александр Форманчук.
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