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Политолог Форманчук назвал «брехней» планы Украины полностью отказаться от импорта газа

Политолог Форманчук назвал «брехней» планы Украины полностью отказаться от импорта газа

globallookpress.com/Christian Modla/dpa Намерение Украины отказаться от импорта газа из России, заменив его биогазом, добытым из навоза и пищевых отходов, является фантастическим планом и брехней, считает крымский политолог Александр Форманчук.

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