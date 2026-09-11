Речь об Анастасии Ахметовой и Эльмире Вайс. Им предъявляют обвинения в разжигании межнациональной розни.
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Это свидетельствует о том, что политика США, которые покупают лидеров, или устраняют тех, кого купить не могут, сейчас оказалась более эффективной, чем политика России, которая вкладывает средства не в покупку глав государств, а в всестороннее развитие этих стран.
Русские из Казахстана давно сбежали... А те, что остались... это пахари за пару теньге, или имеющие смешанный брак. Все исконно русские населённые пункты переименованы на казахский лад.
Трамп обращается к Путину и спасает наркодилеров и шпионов, а в этом случае даже Захарова не выражает "сожаления". Нормально?
Токаев , если бы не ОДКБ и РФ просрал бы страну за 3 дня.
Вот тебе и "братский" народ! Те же хохлы, только вид сбоку.
Кузаиров, несмотря на регулярные националистические скандалы, продолжает публичную деятельность. Это говорит о том, что власть Казахстана если и не разделяет его вещания, то просто не особо и закрывает его рот! Киев обрёл самостийность, но потерял разум, пропуская лозунги Бандеры в жизнь и сегодня теряет народ и страну!