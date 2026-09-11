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Аргументы недели

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В Казахстане под уголовное преследование попали блогеры, выступавшие против русофобии

В Казахстане под уголовное преследование попали блогеры, выступавшие против русофобии

Речь об Анастасии Ахметовой и Эльмире Вайс. Им предъявляют обвинения в разжигании межнациональной розни.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталия

Это свидетельствует о том, что политика США, которые покупают лидеров, или устраняют  тех, кого купить не могут, сейчас оказалась более эффективной, чем политика России, которая вкладывает средства не в покупку глав государств, а в всестороннее развитие этих стран.

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

Русские из Казахстана давно сбежали... А те, что остались... это пахари за пару теньге, или имеющие смешанный брак. Все исконно русские населённые пункты переименованы на казахский лад.

Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Кузаиров, несмотря на регулярные националистические скандалы, продолжает публичную деятельность. Это говорит о том, что власть Казахстана если и не разделяет его вещания, то просто не особо и закрывает его рот! Киев обрёл самостийность, но потерял разум, пропуская лозунги Бандеры в жизнь и сегодня теряет народ и страну!