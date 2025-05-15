В Митине строят новый технопарк

Частный инвестор получил от города участок земли площадью около одного гектара на улице Барышиха и приступил к возведению на нем производственных корпусов, в которых планируют разместить предприятия легкой промышленности и офисы научно-производственных компаний.
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