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В ФРГ выдвинули требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян

В ФРГ выдвинули требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян

Министр внутренних дел Германии Бранденбург Михаэль Штюбген выразил необходимость ужесточения контроля на всех границах Евросоюза с Венгрией из-за решения Будапешта об упрощении визового режима для граждан России и Беларуси.

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