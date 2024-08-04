В ФРГ выдвинули требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян

Министр внутренних дел Германии Бранденбург Михаэль Штюбген выразил необходимость ужесточения контроля на всех границах Евросоюза с Венгрией из-за решения Будапешта об упрощении визового режима для граждан России и Беларуси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии