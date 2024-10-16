🍂Среда1⃣6⃣ октября.🍂 🍂КАРТА ДНЯ - 5 ЖЕЗЛОВ🍂 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Хаос. Необходимость обретения внутренней мотивации.
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🍂Среда1⃣6⃣ октября.🍂 🍂КАРТА ДНЯ - 5 ЖЕЗЛОВ🍂 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Хаос. Необходимость обретения внутренней мотивации.