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Царьград

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Цены в Свердловской области: капуста подешевела на 20,9% за месяц

Цены в Свердловской области: капуста подешевела на 20,9% за месяц

Свердловскстат обнародовал данные об изменении потребительских цен в регионе за август. В сравнении с июлем сводный индекс снизился на 0,2%.

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