В Приангарье медведь убил двух сборщиков дикоросов

В тайге на севере Приангарья двое мужчин погибли в результате нападения медведя во время сбора ягод. Инцидент произошёл в районе села Красноярово Киренского района Иркутской области, сообщил представитель пресс-службы МВД региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым