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Регионы России

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В Приангарье медведь убил двух сборщиков дикоросов

В Приангарье медведь убил двух сборщиков дикоросов

В тайге на севере Приангарья двое мужчин погибли в результате нападения медведя во время сбора ягод. Инцидент произошёл в районе села Красноярово Киренского района Иркутской области, сообщил представитель пресс-службы МВД региона.

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