Baza: мошенники проникли в квартиру петербурженки и силой требовали деньги

В Петербурге сообщник мошенников проник в квартиру 26-летней женщины и силой требовал денег. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В МИД РФ обеспоко...
- В МИД РФ обеспоко...
- Политолог Брутер:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым