Politico: переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС намечены на 25 июня

Eduard Каждый метр земли где вы живете стоит денег,а демократия породила уродов которые так просто Родину дарят другим,а взамен им ПРОДАЮТ АПЕЛЬСИНЫ! Охренеть логика!

Eduard Например Румыния не собирается войти в Молдавию,хотя территориально оба увеличатся,но это же будии Молдавия! Румыны не дураки!