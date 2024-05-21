В ЕС выразили намерение открыть 25 июня официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.
Politico: переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС намечены на 25 июня
Комментарии
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Eduard
Каждый метр земли где вы живете стоит денег,а демократия породила уродов которые так просто Родину дарят другим,а взамен им ПРОДАЮТ АПЕЛЬСИНЫ! Охренеть логика!
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19 час.
Eduard
Например Румыния не собирается войти в Молдавию,хотя территориально оба увеличатся,но это же будии Молдавия! Румыны не дураки!
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19 час.
Eduard
Про Украину вообще молчу:"Страна,где идет война,или не урегулировпны пограничные вопросы не имеют права на вхождение в ЕС".Это Закон! Хотя кто сейсас хаконы соблюдает,когда можно воровать и без прследствий?
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19 час.
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